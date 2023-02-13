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Haberler Galeri ABD ordusu Kanada sınırında "UFO" düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

ABD ordusu Kanada sınırında "UFO" düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirtip, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı. ABD'nin Las Vegas şehrine 153 kilometre mesafede, adı sürekli uzaylılar ve gizli teknolojilerle anılan 51. Bölge şimdi de uydudan gelen bir görüntü ile gündeme geldi. İddiaya göre girilmesi yasak olan ve ABD'nin sırlarla dolu bölgesinde bu zamana kadar eşi benzerine rastlanmayan görüntü hakkında yapılan yorumlar ise oldukça dikkat çekici.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:43
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ABD ordusu Kanada sınırında UFO düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

"ABD ORDUSU YENİ BİR CİSMİ İNDİRDİ"

NORAD'ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

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ABD ordusu Kanada sınırında UFO düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

Michican Temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı (Pentagon) benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi." ifadelerini kullandı.

Emekli Korgeneral Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

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ABD ordusu Kanada sınırında UFO düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.

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ABD ordusu Kanada sınırında UFO düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

PENTAGON SÖZCÜSÜ: "TEHLİKELİ OLABİLİRDİ"

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı.

Ryder, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarını toplanmasının kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti.

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ABD ordusu Kanada sınırında UFO düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

51. BÖLGE GERÇEĞİ

ABD Hava Kuvvetleri tarafından gizli teknolojilerin geliştirilmesi için kullanıldığı iddia edilen ve "51. Bölge" olarak bilinen Nevada'nın güneyinde Groom Gölü'nde bulunan askeri tesis, son günlerde servis edilen bir uydu fotoğrafı ile gündeme geldi. Uydular tarafından çekilen fotoğraflarda tesiste bulunan bir hangarda türü tespit edilemeyen delta kanatlı bir hava aracı görüntülendi.

51. Bölge olarak bilinen askeri tesis, kamuya açık uydu sistemleri ile en çok incelenen yerlerinde başında geliyor. Uzun yıllardır adı uzaylılar ve gizli silahlar ile anılan askeri tesis, yüksek seviye gizliliğe sahip olması sebebiyle daha uzun yıllar birçok komplo teorisinde başrolü oynamaya aday.