13 Şubat 2023, Pazartesi
ABD ordusu Kanada sınırında "UFO" düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?
ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirtip, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı. ABD'nin Las Vegas şehrine 153 kilometre mesafede, adı sürekli uzaylılar ve gizli teknolojilerle anılan 51. Bölge şimdi de uydudan gelen bir görüntü ile gündeme geldi. İddiaya göre girilmesi yasak olan ve ABD'nin sırlarla dolu bölgesinde bu zamana kadar eşi benzerine rastlanmayan görüntü hakkında yapılan yorumlar ise oldukça dikkat çekici.
Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:43
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