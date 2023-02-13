ABD ordusu Kanada sınırında "UFO" düşürdü! 51. bölge gerçeği | Dikkat çeken uzaylı iddiası | UFO VE UZAYLI VAR MI?

PENTAGON SÖZCÜSÜ: "TEHLİKELİ OLABİLİRDİ"

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." ifadelerini kullandı.

Ryder, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarını toplanmasının kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti.