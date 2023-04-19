ABD Savunma Bakanı Llyod Austin’den Türkiye için F-16 açıklaması

Austin, Türkiye ile NATO'yu, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için bir an önce harekete geçmeye çağırarak, bunun daha güçlü bir ittifak ve daha güvenli bir Avrupa anlamına geleceğini söyledi.

Austin, "Bu gezide gördüğüm üzere, İsveç Silahlı Kuvvetleri son derece yetenekli ve son derece profesyonel bir savaş gücüdür. İsveç'in yetenekli birlikleri, Baltık serisi de dahil olmak üzere çatışmaları caydırmak için NATO'nun operasyonlarını geliştirecek. İsveç'in NATO'ya hızlı bir şekilde katılımını savunmaya devam etmeyi bekliyoruz" dedi.