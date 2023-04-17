Hepsini ABD’ye satmışlar! Musk skandalı itiraf etti: Tüm verilere erişiyor
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi milyarder Elon Musk, geçen yıl Twitter'ı satın almıştı. Musk, katıldığı bir televizyon programında ortalığı ayağa kaldıracak bir açıklamada bulundu. Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter, algoritma değişikliği adı altında FETÖ ve terör örgütü PKK yanlısı hesapları öne çıkarmış, yerli ve milli hesaplara ise açık bir sansür uygulamıştı. Bu durum Türkiye ve dünyada gündem olurken Twitter'ın CEO'su Elon Musk, algoritmadaki sorunları kabul etmiş ve bunu düzelteceklerini bildirmişti. Algoritmadaki sorunu 'utanç verici' olarak tanımlayan Musk, yeni yaptığı açıklama ile Twitter öneri kaynak kodunun açık hale getirildiğini ilan etmişti. Musk, yaşananların üstüne, ABD'nin özel mesajlar da dahil olmak üzere bütün devlet kurumlarının veri tabanlarına erişimi olduğunu açıkladı.
Musk, dünya üzerindeki devlet kurumlarının tüm birimlerinin veri tabanlarının tamamına erişimi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bundan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.
Carlson'un "Özel mesajlar da buna dahil mi?" sorusuna da kısa bir tereddütten sonra "Evet" dedi.
Musk'ın bu açıklamalarına ise sosyal medyadan tepki geldi. Pek çok kullanıcı "Bunu zaten biliyorduk" derken, bazı kullanıcılar ise yapılanın hiçbir şekilde 'etik' olmadığını dile getirdi.
Yapay zeka ile ilgili de açıklamalarda bulunan Musk, "Yapay zeka, yanlış yönetilen bir uçak tasarımından ya da kötü araba üretiminden çok daha tehlikelidir. Hatta medeniyeti yok etme potanisyeline de sahip" sözlerine yer verdi.
Yapay zeka ile ilgili endişelerin 'abartılı' olmadığının altını çizen Musk, "İnternetin çok karanlık bir tarafı var ve bunu dikkate almak gerek" dedi.
A HABER GÜNDEME GETİRMİŞTİ: MUSK KABUL ETTİ
Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın son dönemde 'Sana özel' adı altında sunduğu yeni algoritması Türkiye'de ve dünyada tepkilere neden oldu.
Yeni algoritma ile birlikte Twitter'da FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar ön plana çıkarıldı.
FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖNE ÇIKARMA OPERASYONU
Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında FETÖ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüklerini artırdı.
ELON MUSK ALGORİTMA MANİPÜLASYONUNU İTİRAF ETTİ
Önce Türkiye'de başlayan tartışmaların dünyada da konuşulmasının ardından Elon Musk, algoritmada manipülasyon olduğu itiraf etmiş ve yeni bir düzenleme içeresinde olduklarını dile getirmişti. Elon Musk, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacaklarını söylemişti.
TWEET ÖNERME KODLARI AÇIK HALE GETİRİLDİ
Twitter CEO'su Elon Musk, bugün yaptığı açıklama ile Twitter'daki öneri kaynak kodlarının açık hale getirildiğini duyurdu. Musk, "Öneri algoritmasının çoğu bugün açık kaynak haline getirilecek." diyerek kaynak kodlarına ilişkin bilgileri paylaştı.
"UTANÇ VERİCİ SORUN KEŞFEDİLECEK"
Musk, "Hiç şüphe yok ki, birçok utanç verici sorun keşfedilecek, ancak bunları hızlı bir şekilde çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.
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