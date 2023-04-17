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İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 930 hektarlık alan küle döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2023
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İspanya’nın Fransa sınırında orman yangını: 930 hektarlık alan küle döndü

İspanya'nın Fransa'nın sınırında bulunan Portbou kasabasında başlayan ve Pireneler Sıradağları'na da yayılan yangın nedeniyle 930 hektarlık ormanlık alan küle döndü, Fransa'da ise 300 kişi tahliye edildi.

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