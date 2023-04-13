Gizli belgelerin arkasında o mu var? ABD basınından şok iddia! Askeri üs detayı
ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme planlarını içeren 'çok gizli' etiketine sahip belgelerin sızdırıldığını ve sosyal medyada hızla yayıldığını duyurdu. Gazete, Biden yönetiminin duruma engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını öne sürerken, söz konusu sızıntı savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından internette yayılan ABD'ye ait son derece gizli belgelerin kapsamının düşünülenden çok daha geniş olduğu ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Yaşananların ardından Washington Post Gazetesi, "gizli" askeri belgelerinin sızdırılmasının arkasındaki kişinin bir askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti. İşte ABD’de basınından şoke eden iddianın detayları...
Gazete söz konusu kişinin belgeleri paylaştığı ve üyesi olduğu sosyal medya platformunun gruplarındaki bir kişiye ulaşırken belgeleri sızdıran kişinin bilgileri ise henüz bilinmiyor.
İsmi açıklanmayan grup üyesinin ifadelerine dayandırılan haberde, belgeleri sızdıran kişinin grupta "OG" mahlasını kullandığı, geçen yıl askeri jargonlu paylaşımlarda bulunmaya başladığı ve devam eden aylarda ABD'ye ait gizli belgelerden elde edilmiş gibi görünen paylaşımlar yaptığını aktardı.
Gazete, belgeleri sızdıran kişinin "yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam" olduğunu ve bu kişinin internet oyunlarıyla bilinen bir internet sitesinin silah ve askeri ekipman meraklısı sohbet grubunun üyesi olduğunu ileri sürdü.
Haberde, "(Paylaşımlar) Gizli istihbarı belgelerden elde edilmiş gibi görünüyordu. OG, askeri üsten eve getirdiğini yazmıştı. OG, bazı günlerini belge, bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için telefon ve diğer elektronik cihazların yasak olduğu güvenli tesislerde geçirdiğini iddia etmişti." ifadelerine yer verildi.
Belgelerin sızdırıldığı sosyal paylaşım ağının sunucusunun OG tarafından kontrol edildiği belirtilen haberde, söz konusu internet sitesinin Kovid-19 salgını sırasında oyunsever gençlerin toplanma merkezi olduğu belirtildi.
ONLARCA SAYFA BELGENİN SIZDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği ifade ediliyor. 7 Nisan'da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar içerirken, hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD'nin İran ve Çin'i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.
Sızıntılarda Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) harekat merkezinin güncel istihbarat özetlerinin oldukça kritik olduğu belirtiliyor. Bu belgelerde, CIA'nın, başta İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın üst düzey yetkilileri ve Güney Kore'nin Ulusal Güvenlik Konseyi olmak üzere birçok müttefik ülkede üst düzey dinlemeler yaptığı anlaşılıyor.
Öte yandan, ABD'nin Rusya kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiğine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerde, Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği ve Ukrayna'ya yapılacak saldırıları önceden bildirebilecek kadar içerdeki bilgi akışına hakim olduğu görüldü.
Sızdırılan belgelerden biri, ABD istihbaratın Rus Savunma Bakanlığının şubatta Ukrayna birliklerinin iki konumuna saldırmak için planlar yaptığı ve Rus askeri planlamacıların Ukrayna'da ondan fazla enerji tesisi ve köprüye saldırı hazırlığı yaptığı bilgisini içeriyor. Sızdırılan belgelerde, Ukrayna'daki savaşın jeopolitik sonuçları hakkında değerlendirmeler yapıldığı da görüldü.
CIA'nın sızdırılan günlük Dünya İstihbarat İncelemesi özetinde, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerinde gerçekleştirdiği saldırıların Çin tarafından "NATO'yu saldırgan olarak gösterme fırsatı" olarak görüleceği ve Pekin'in bunu gerekçe göstererek Rusya'ya desteğini artırabileceği belirtiliyor. Belgelerde ayrıca Washington'un İran'ın nükleer silah elde etme çabalarını yakından takip ettiği de görülüyor.
ORTAYA ÇIKAN İLK BELGELER UKRAYNA-SAVAŞI'NIN GİDİŞATINA İLİŞKİNDİ
7 Nisan'da ortaya çıkan belgeler, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine yönelik analizlerin yanı sıra müttefik ülkeler tarafından verilen yardımlar ve bu yardımların sahaya ulaşma takvimlerine kadar birçok detay içeriyordu. "Gizli" ibareli belgelerde, top ve roket sistemlerinin ortalama mühimmat tüketimini de içeren bilgiler yer alırken bu bilgilerin, Rus istihbaratınca kullanılabileceği değerlendirilmişti.
Ukrayna askeri birimlerini, ekipmanlarını ve eğitimlerini listeleyen bir belgede, şimdiye kadar 12 Ukrayna tugayının hazırlandığı, bunlardan 9'unun ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından eğitildiği belirtilmişti. Aynı belgede, söz konusu 9 tugaydan 6'sının 31 Mart'a kadar, geri kalanının 30 Nisan'a kadar hazır olacağı ve bu 9 tugay için 250 tank ile 350 mekanize araca ihtiyaç olduğu ifade edilmişti.
BAZI İÇERİKLERİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Belgelerin büyük ölçüde gerçek olduğu konuşulsa da belgelerde Ukrayna'nın asker kaybını fazla göstermek, Rusya'nın kaybını ise az göstermek üzere bazı içeriklerin değiştirilmiş olabileceği de iddia edilmişti.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme planlarını içeren 'çok gizli' etiketine sahip belgelerin sızdırıldığını ve sosyal medyada hızla yayıldığını duyurdu. Gazete, Biden yönetiminin duruma engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını öne sürerken, söz konusu sızıntı savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, Pentagon ile iletişim halinde olduğunu ve soruşturma başlattığını ancak daha fazla yorum yapmadığını söyledi. Soruşturmanın onayı, üst düzey ABD yetkililerinin sızan materyalin kapsamının başlangıçta düşünülenden çok daha geniş olduğunu fark etmesiyle geldi. Cuma günü erken saatlerde Washington Post, dünya çapındaki istihbarat brifinglerinden taktik düzeyde savaş alanı güncellemelerine ve Ukrayna'nın savunma kapasitesinin değerlendirmelerine kadar uzanan, Şubat sonu ve Mart başına ait gizli belgeleri gösteren düzinelerce fotoğraf ele geçirdi.
KAPSAM DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA GENİŞ
Gazete yer alan bilgiye göre söz konusu belgeler, sadece Ukrayna'nın savaş yeteneklerini, potansiyel zayıf noktalarını ve NATO'nun işgali püskürtmeye yönelik geniş çabalarını detaylandırmakla kalmıyor aynı zamanda Çin, Macaristan, İran, Rusya ve diğer uluslar hakkında son derece hassas ABD analizlerini içeriyor.
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