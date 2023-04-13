Gizli belgelerin arkasında o mu var? ABD basınından şok iddia! Askeri üs detayı

Gazete, belgeleri sızdıran kişinin "yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam" olduğunu ve bu kişinin internet oyunlarıyla bilinen bir internet sitesinin silah ve askeri ekipman meraklısı sohbet grubunun üyesi olduğunu ileri sürdü.

Haberde, "(Paylaşımlar) Gizli istihbarı belgelerden elde edilmiş gibi görünüyordu. OG, askeri üsten eve getirdiğini yazmıştı. OG, bazı günlerini belge, bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için telefon ve diğer elektronik cihazların yasak olduğu güvenli tesislerde geçirdiğini iddia etmişti." ifadelerine yer verildi.