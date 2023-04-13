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İngiltere'nin yorgun ve kızgın Kral'ı! Prens Andrew resti çekti ortalık karıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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İngiltere’nin yorgun ve kızgın Kral’ı! Prens Andrew resti çekti ortalık karıştı

Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkan ve 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyecek olan Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile arasının açıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın mayıs ayında gerçekleşecek taç giyme töreni için hazırlıklar devam ederken Kral'ın kardeşi Prens Andrew ile anlaşmazlık yaşadığı söylentisi gündem oldu.

KRAL, KARDEŞİNİN EVİNİ DEĞİŞTİRDİ
Cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili hakkında çıkan iddialar nedeniyle kraliyeti zor durumda bırakan Prens Andrew'ın yaşadığı ev Kral Charles tarafından birkaç hafta önce değiştirilmişti.

74 yaşındaki Kral ile Prens Andrew'ın kraliyet mülkü için kavga ettiği belirtildi.

Kral Charles'ın 37 milyon dolarlık görkemli Windsor'daki Royal Lodge'dan taşınma talebini Prens Andrew'ın reddettiği biliniyor.

EVDEN AYRILMAK İSTEMİYOR
Prens'e Harry ve Meghan Markle'ın yakın zamanda boşalttığı Frogmore'un anahtarları verilmişti ancak 63 yaşındaki Prens, 2003'ten beri yaşadığı görkemli evinden ayrılmayı reddediyor.

OĞLU DA EVE TALİP
Prens Andrew, üst düzey kraliyet ailesinin bir sembolü olarak görülen evi terk etmek istemezken tahtın varisi olan Prens William'ın da bu evi istediği iddia edildi.

Yaklaşık bir yıl önce Adelaide Cottage'a taşınan Prens William'ın artan rolüne uygun olarak daha fazla alana ihtiyacı olduğu biliniyor.

PageSix'e konuşan bir kaynak "Kral ile Prens'in arası hiç bu kadar kötü olmamıştı. Aralarında anlaşmazlık ciddi bir savaşa dönüştü ve Kral oldukça yorgun ve kızgın" dedi.

PASKALYA'DA BİR ARAYA GELDİLER
Öte yandan, kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından ilk Paskalya kutlamasında bir araya gelmişti. Kral Charles'ın eşi Camilla ile birlikte katıldığı Paskalya ayinine, Prens William ve Prenses Kate Middleton, üç çocuğuyla birlikte dahil oldu.

Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözden düşen Prens Andrew da kutlamada hazır bulunmuştu.

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