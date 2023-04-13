İngiltere’nin yorgun ve kızgın Kral’ı! Prens Andrew resti çekti ortalık karıştı

Yaklaşık bir yıl önce Adelaide Cottage'a taşınan Prens William'ın artan rolüne uygun olarak daha fazla alana ihtiyacı olduğu biliniyor.

PageSix'e konuşan bir kaynak "Kral ile Prens'in arası hiç bu kadar kötü olmamıştı. Aralarında anlaşmazlık ciddi bir savaşa dönüştü ve Kral oldukça yorgun ve kızgın" dedi.