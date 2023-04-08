Biden engellemeye çalışmıştı...ABD basını bombayı patlattı! Gizli belge skandalı büyüyor

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme planlarını içeren 'çok gizli' etiketine sahip belgelerin sızdırıldığını ve sosyal medyada hızla yayıldığını duyurdu. Gazete, Biden yönetiminin duruma engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını öne sürerken, söz konusu sızıntı savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından internette yayılan ABD'ye ait son derece gizli belgelerin kapsamının düşünülenden çok daha geniş olduğu ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. İşte gizli belge skandalının ayrıntıları...