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Biden engellemeye çalışmıştı...ABD basını bombayı patlattı! Gizli belge skandalı büyüyor

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme planlarını içeren 'çok gizli' etiketine sahip belgelerin sızdırıldığını ve sosyal medyada hızla yayıldığını duyurdu. Gazete, Biden yönetiminin duruma engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını öne sürerken, söz konusu sızıntı savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından internette yayılan ABD'ye ait son derece gizli belgelerin kapsamının düşünülenden çok daha geniş olduğu ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. İşte gizli belge skandalının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.04.2023 13:50
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Biden engellemeye çalışmıştı...ABD basını bombayı patlattı! Gizli belge skandalı büyüyor

Washington hükümetinin Ukrayna'nın hazırlandığı bahar saldırısına yardım etme planlarının Telegram üzerinden sızdırılması ve sosyal medyada yayılması dün dünya gündemine bomba gibi düştü. Olayın ardından ABD Savunma Bakanlığı konuya ilişkin sadece 'ilgileniyoruz' açıklamasında bulunmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Biden engellemeye çalışmıştı...ABD basını bombayı patlattı! Gizli belge skandalı büyüyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bugün ABD medyasında yer alan haberlere göre sızıntı düşünülenden çok daha büyük.

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Biden engellemeye çalışmıştı...ABD basını bombayı patlattı! Gizli belge skandalı büyüyor

Yetkililer çok gizli belgeleri kimin sızdırdığını belirlemeye çalışırken, Adalet Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Biden engellemeye çalışmıştı...ABD basını bombayı patlattı! Gizli belge skandalı büyüyor

Bakanlık yaptığı açıklamada, Pentagon ile iletişim halinde olduğunu ve soruşturma başlattığını ancak daha fazla yorum yapmadığını söyledi.

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Biden engellemeye çalışmıştı...ABD basını bombayı patlattı! Gizli belge skandalı büyüyor

Soruşturmanın onayı, üst düzey ABD yetkililerinin sızan materyalin kapsamının başlangıçta düşünülenden çok daha geniş olduğunu fark etmesiyle geldi.