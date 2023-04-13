13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hollanda'da bomba alarmı! Parlamento binası boşaltıldı

Son dakika: Hollanda'da bomba alarmı! Parlamento binası boşaltıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
ABONE OL
Son dakika: Hollanda’da bomba alarmı! Parlamento binası boşaltıldı

Son dakika haberleri... Hollanda'nın Lahey kentinde bomba ihbarı nedeniyle parlamento binası boşaltıldı. İhbarın bir süre sonra sahte olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA