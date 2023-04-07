Gizli belgeler sızdı! Biden engellemeye çalıştı ama...

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme planlarını içeren 'çok gizli' etiketine sahip belgelerin sızdırıldığını ve sosyal medyada hızla yayıldığını duyurdu. Gazete, Biden yönetiminin duruma engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını öne sürerken, söz konusu sızıntı savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...