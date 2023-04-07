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Gizli belgeler sızdı! Biden engellemeye çalıştı ama...

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etme planlarını içeren 'çok gizli' etiketine sahip belgelerin sızdırıldığını ve sosyal medyada hızla yayıldığını duyurdu. Gazete, Biden yönetiminin duruma engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını öne sürerken, söz konusu sızıntı savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:05
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Gizli belgeler sızdı! Biden engellemeye çalıştı ama...

Geçen sene 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı birinci yılını geride bıraktı.

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Gizli belgeler sızdı! Biden engellemeye çalıştı ama...

Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için bahar aylarında büyük bir saldırı planladığı konuşulurken, ABD medyasının duyurduğu bir gelişme gündeme bomba gibi düştü.

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Gizli belgeler sızdı! Biden engellemeye çalıştı ama...

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, Washington hükümetinin Ukrayna'nın hazırlandığı bahar saldırısına yardım etme planlarının Telegram üzerinden sızdırıldığını ve sosyal medyaya yayıldığını duyurdu.

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Gizli belgeler sızdı! Biden engellemeye çalıştı ama...

"GÜVENLİK İHLALİ İNCELENİYOR"

Savunma Bakanlığı 'güvenlik ihlalinin' değerlendirildiğini duyuruken, Pentagon Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin raporların farkındayız ve Bakanlık bu konuyu inceliyor" açıklamasında bulundu.

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Gizli belgeler sızdı! Biden engellemeye çalıştı ama...

HASSAS KONULAR HAKKINDA ÇİZELGELER VE AYRINTILAR YER ALIYOR

New York Times gazetesinin Twitter'dan yayıldığını duyurduğu gizli belgeler silah teslimatları, tabur güçleri gibi hassas konular hakkında çizelgeler ve ayrıntılar içeriyor. Söz konusu belgelerdeki bilgilerin en az 5 haftalık olduğu ve en güncel tarihin 1 Mart olduğu öğrenildi.