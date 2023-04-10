Gizli belgeler şok etkisi yarattı! Zelenski’ye soğuk duş
Dünya 10 aydır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korkulu gözlerle seyrediyor. On binlerce hayata mal olan savaş sürat kesmeden devam ederken sızan belgeler Ukrayna'da soğuk duş etkisi yarattı. Pentagon'un sızan gizli belgelerini inceleyen New York Times (NYT) Ukrayna'nın cephe hattındaki birlikleri koruyan hava savunmasının 23 Mayıs'a kadar etkisiz hale gelebileceğini yazdı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.04.2023
12:52 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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Dünyanın gözü kulağı 24 Aralık 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor. Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut. Rusya Ukrayna'nın doğudaki
'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken sızan belgeler Ukrayna'da adeta soğuk duş etkisi yarattı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Sızan Pentagon belgeleri, Ukrayna'nın hava savunmasının tükeneceğini ve Putin'in savaş uçaklarının hava üstünlüğünü tamamen kazanacağını tahmin ediyor. Pentagon'un sızan gizli belgelerini inceleyen New York Times (NYT) Ukrayna'nın cephe hattındaki birlikleri koruyan hava savunmasının 23 Mayıs'a kadar etkisiz hale gelebileceğini yazdı. 23 Şubat tarihli ve
'Gizli' olarak işaretlenen belgelerden biri ise Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemlerinin Rus kuvvetlerinin art arda düzenlediği saldırıların ardından 2 Mayıs'a kadar dayanabileceği bilgisine ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet'in haberine göre, başka bir deyişle yeni sızan Pentagon belgelerine göre, Ukrayna'nın hava savunması haftalar içinde tükenebilir, bu da ülkeyi Putin'in savaş uçaklarına karşı savunmasız hale getirebilir. Askeri uzmanlar ABD'nin 2 milyar dolarlık yardımının Ukrayna için yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor. NYT'ye konuşan bir ABD'li yetkili söz konusu yardımın Ukrayna taarruzu öncesinde kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Zira sızdırılan belgelere göre Ukrayna'nın stokları hızla tükeniyor ve bu da Rus uçaklarına saldırı için bir pencere açıyor. Sızan Pentagon belgeleri ile ilgili ABD jet hızıyla soruşturma başlattı.
ABD'li yetkililer, soruşturmanın erken aşamada olduğunu ve sızıntının arkasında kimin olabileceği hala belirsiz olduğunu söyledi.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Pentagon Pazar günü yaptığı açıklamada,
'hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeriyor gibi görünen' fotoğraflanan belgelerin geçerliliğini gözden geçirdiğini söyledi.