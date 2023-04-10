Gizli belgeler şok etkisi yarattı! Zelenski’ye soğuk duş

Hürriyet'in haberine göre, başka bir deyişle yeni sızan Pentagon belgelerine göre, Ukrayna'nın hava savunması haftalar içinde tükenebilir, bu da ülkeyi Putin'in savaş uçaklarına karşı savunmasız hale getirebilir. Askeri uzmanlar ABD'nin 2 milyar dolarlık yardımının Ukrayna için yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor. NYT'ye konuşan bir ABD'li yetkili söz konusu yardımın Ukrayna taarruzu öncesinde kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Zira sızdırılan belgelere göre Ukrayna'nın stokları hızla tükeniyor ve bu da Rus uçaklarına saldırı için bir pencere açıyor. Sızan Pentagon belgeleri ile ilgili ABD jet hızıyla soruşturma başlattı.