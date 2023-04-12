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ABD: DEAŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni Suriye'de yakalandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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ABD: DEAŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni Suriye’de yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında terör örgütü DEAŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı.

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