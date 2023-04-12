ABD: DEAŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni Suriye’de yakalandı

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın saldırı planlayıcılarından olduğu iddia edilen Huzeyfe el-Yemeni'nin ABD birliklerinin helikopterle düzenlediği bir baskın operasyonunda ele geçirildiği kaydedildi. 'DEAŞ'A ÖNEMLİ DARBE' Açıklamada, Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve Yemeni'nin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi. IRAK'TA DEAŞ'A OPERASYON: 22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU! DEAŞ OPERASYONU: 15 TERÖRİST YAKALANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN