Bulgaristan’dan Bosna Hersek’e AB desteği

Milkov, Bosna Hersekli mevkidaşı Konakovic'in ülkesine düzenlediği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bulgaristan'ın AB yolunda Bosna Hersek'i desteklediğini ifade eden Milkov, Bosna Hersek söz konusu olduğunda, "Güneydoğu Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, turizm ve altyapı gibi alanlarda işbirliğinin artırılması" önceliklerine sahip olduklarını kaydetti.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de Bulgaristan'ın ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek ikili ilişkilerin geliştirilmesinde gereken adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.

Milkov'u, 17-18 Mayıs'ta başkent Saraybosna'da 12'ncisi düzenlenecek Saraybosna İş Forumu'na davet eden Konakovic, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

Konakovic, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Başbakan Gılıb Donev tarafından da kabul edilecek.