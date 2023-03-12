12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak'ta DEAŞ'a operasyon: Sözde sorumlu dahil 22 terörist öldürüldü

Irak'ta DEAŞ'a operasyon: Sözde sorumlu dahil 22 terörist öldürüldü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.03.2023
ABONE OL
Irak’ta DEAŞ’a operasyon: Sözde sorumlu dahil 22 terörist öldürüldü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün 22 üyesi öldürüldü. Irak Terörle Mücadele Birimi Başkanı Korgeneral Abdulvehhab es-Saidi, örgütün sözde Felluce sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Terörle Mücadele Birimi Başkanı Korgeneral Abdulvehhab es-Saidi, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays el-Muhammedavi ile operasyona dair basın toplantısı düzenledi.

SÖZDE FELLUCE SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Toplantıda konuşan Saidi, Enbar'da düzenledikleri operasyonda, örgütün sözde Felluce sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Saidi, operasyonun devam ettiğini kaydetti.

DEAŞ'IN IRAK'TAKİ VARLIĞI

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Dini istismar eden terör örgütlerine operasyon! DİNİ İSTİSMAR EDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYON!
DEAŞ’ın sözde kadısı terörist tutuklandı DEAŞ'IN SÖZDE KADISI TERÖRİST TUTUKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA