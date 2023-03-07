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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesindeki teröristlerle irtibatta oldukları belirtilen 18 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Son dakika: Ankara’da DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesindeki teröristlerle irtibatta oldukları belirtilen 18 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbararatı alınan ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen 18 şahıs yakalandı.

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