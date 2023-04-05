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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: Haddinizi aştınız

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Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsrail’e sert tepki: Haddinizi aştınız

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına ilişkin "İsrail bu tür saldırıyla haddini iyice aştı. Angajmanımız Filistin davası pahasına olamaz". dedi.

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