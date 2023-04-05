Çekin ellerinizi Mescid-i Aksa'dan! İşgalci İsrail'den büyük hadsizlik! Ramazan'ı yine zehir etme derdindeler

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Öte yandan sabah namazı için Aksa'nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti. Gelen son dakika bilgisine göre; ﻿İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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