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Çekin ellerinizi Mescid-i Aksa'dan! İşgalci İsrail'den büyük hadsizlik! Ramazan'ı yine zehir etme derdindeler

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Öte yandan sabah namazı için Aksa'nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti. Gelen son dakika bilgisine göre; ﻿İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:31
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Çekin ellerinizi Mescid-i Aksa’dan! İşgalci İsrail’den büyük hadsizlik! Ramazan’ı yine zehir etme derdindeler

Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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Çekin ellerinizi Mescid-i Aksa’dan! İşgalci İsrail’den büyük hadsizlik! Ramazan’ı yine zehir etme derdindeler

Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinlinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceğini kaydetti.

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Çekin ellerinizi Mescid-i Aksa’dan! İşgalci İsrail’den büyük hadsizlik! Ramazan’ı yine zehir etme derdindeler

Öte yandan sabah namazı için Aksa'nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

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Çekin ellerinizi Mescid-i Aksa’dan! İşgalci İsrail’den büyük hadsizlik! Ramazan’ı yine zehir etme derdindeler

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRISINA TEPKİ:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

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Çekin ellerinizi Mescid-i Aksa’dan! İşgalci İsrail’den büyük hadsizlik! Ramazan’ı yine zehir etme derdindeler

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.