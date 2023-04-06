İslam İşbirliği Teşkilatı Mescid-i Aksa için olağanüstü toplanıyor

Toplantıda İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar ile namaz kılan cemaate saldırısının ele alınacağı aktarılan açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da toplantıda bir konuşma yapacağı aktarıldı. Taha'nın İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında yaşanan diğer tehlikeli olayları değerlendireceği kaydedildi.