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Haberler Galeri İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu'nun oğlundan olay yaratan sözler

İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu'nun oğlundan olay yaratan sözler

İsrail'de iç savaş alarmına neden olan yargı reformu protestoları, uluslararası krize de neden oldu. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu eleştiren Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla birlikte ülke adeta savaş alanına döndü. Sokaklara dökülen milyonlarca kişi güvenlik güçleriyle çatışırken Netanyahu geri adım atsa da olaylar durulmadı. Netanyahu'nun oğlu Yair ise yaptığı paylaşımda olayların arkasında ABD'nin olduğunu işaret etmişti. İki ülke arsında gerilim yaratması beklenen iddiaların ardından Biden'dan yanıt gecikmedi. Ayrıca; ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda "Bu yolda devam edemezler" açıklamasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün "İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:25
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İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu’nun oğlundan olay yaratan sözler
Günlerdir büyük bir kaosun yaşandığı İsrail'de sular durulmuyor. İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.
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İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu’nun oğlundan olay yaratan sözler
İsrail'in en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme'nin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınması, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olması gibi yargının yetkilerini azaltan bu adım İsrail kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açmıştı.
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İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu’nun oğlundan olay yaratan sözler
Başta Tel Aviv olmak üzere 2 ayı aşkın süredir ülke genelinde milyonlara varan İsrailli hükümetin yargı düzenlemelerine karşı kitlesel protestolar düzenliyor. İsrail polisinin son dönemde özellikle Tel Aviv'de "sivil itaatsizlik eylemleri" çağrısıyla düzenlenen kitlesel protestolara müdahelesinde sert yöntemlere başvurmaktan kaçınması, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamara Ben-Gvir ve emniyet teşkilatı arasında gerilime yol açmıştı.
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İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu’nun oğlundan olay yaratan sözler
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı düzenlemesinin ülkede yol açtığı durumun "çok tehlikeli ve endişe verici olduğunu" açıklamıştı. Netanyahu hükümeti muhalafeti müzakere çağrılarını yanıtsız bırakmakla suçlamış muhalefet liderleriyse iktidarın söz konusu düzenlemeye ilişkin yasal süreci durdurmadan müzakereleri reddettiklerini açıklamıştı.
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İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu’nun oğlundan olay yaratan sözler

"PROTESTOLARI ABD FONLUYOR"
Netanyahu'nun oğlu Yair, yaptığı sosyal medya paylaşımında dış güçlere işaret etmişti. Yair, ülkedeki yoğun protestoları ABD'nin finanse ettiğini iddia ederek, "Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak" ifadelerini kullanmıştı. Yair Netanyahu'nun paylaşımında "İsrail'deki protestoların arkasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı var, amaçları Netanyahu'yu devirmek, görünüşe göre İranlılarla bir anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?" yorumunda bulunmuştu.