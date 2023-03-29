İsrail ve ABD arasında yüksek tansiyon! Ülke günlerdir diken üstünde! Netanyahu'nun oğlundan olay yaratan sözler

İsrail'de iç savaş alarmına neden olan yargı reformu protestoları, uluslararası krize de neden oldu. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu eleştiren Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla birlikte ülke adeta savaş alanına döndü. Sokaklara dökülen milyonlarca kişi güvenlik güçleriyle çatışırken Netanyahu geri adım atsa da olaylar durulmadı. Netanyahu'nun oğlu Yair ise yaptığı paylaşımda olayların arkasında ABD'nin olduğunu işaret etmişti. İki ülke arsında gerilim yaratması beklenen iddiaların ardından Biden'dan yanıt gecikmedi. Ayrıca; ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda "Bu yolda devam edemezler" açıklamasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün "İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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