NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

NATO (Kuzey Atlantik Paktı) üye sayısını Finlandiya'nın da katılmasıyla birlikte 31'e çıkardı. 4 Nisan 1949'da 12 ülkenin katılımıyla kuruldu. NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var. Peki NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.04.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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