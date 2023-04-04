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NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

NATO (Kuzey Atlantik Paktı) üye sayısını Finlandiya'nın da katılmasıyla birlikte 31'e çıkardı. 4 Nisan 1949'da 12 ülkenin katılımıyla kuruldu. NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var. Peki NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 17:46
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NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO’ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

NATO ne zaman kuruldu sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Finlandiya'nın da NATO üyeliğine katılmasıyla birlikte vatandaşlar NATO'ya ilişkin detayları merak etmeye başladı. Peki NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO’ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

NATO'YA ÜYE ÜLKE SAYISI 31'E ÇIKTI

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Böylece bugüne kadar 30 ülkenin üye olduğu NATO, Finlandiya'nın da katılmasıyla 31 üye sayısına ulaştı.

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NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO’ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

NATO NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

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NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO’ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

1949 NATO'nun kurucu üyeleri:

*Belçika

*Kanada

*Danirmarka

*Fransa

*İzlanda

*İtalya

*Lüksemburg

*Hollanda

*Norveç

*Portekiz

*Birleşik Krallık

*ABD

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NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO’ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

1952

Türkiye

Yunanistan