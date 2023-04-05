05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Tunus'ta şiddetli deprem

Tunus'ta şiddetli deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
ABONE OL
Tunus’ta şiddetli deprem

Tunus'ta 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ülkenin güneyindeki Tuzer vilayetinin el-Garse kıyısı kuzeyi olduğu bildirildi.

Tunus Ulusal Rasathane Enstitüsü'nün açıklamasına göre, 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17:27'de oldu.

Depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Tuzer vilayetinin el-Garse kıyısı kuzeyi olduğu kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA