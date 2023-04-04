Finlandiya resmen NATO'ya katıldı! Biden'dan Finlandiya'nın NATO üyesi olması sonrası flaş mesaj
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. ABD Başkanı Biden da Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasından mutluluk duyduyuğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelerek, ülkesinin NATO üyelik sürecini tamamlaması dolayısıyla tebrik etti.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, ilk ikili görüşmesini Fin mevkidaşı Haavisto ile gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Haavisto'yu NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik." ifadesini kullandı.
Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün düzenlenecek törende, Finlandiya bayrağı, karargahın girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak. Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31. üye olarak katılacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.
FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI NİİNİSTÖ: "ÜLKEMİZİN NATO'YA KATILMASIYLA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO'ya üye olunmasıyla ülkesi için yeni bir dönemin başladığını belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Niinistö, her ülkenin kendi güvenliğini maksimize ettiğini ve Finlandiya'nın da kendi güvenliği için adımlar attığını belirterek NATO üyeliğinin ülkesinin konumunu ve manevra alanını güçlendirdiğini ifade etti.
Finlandiya'nın NATO'nun toplu caydırıcılık gücüne ve savunmasına katkı sağlayacağının altını çizen Niinistö, "NATO'ya üyelik Finlandiya için güvenlik sağlayacak. Finlandiya da NATO'nun güvenliğini artıracak. Tüm NATO üye devletlerinin güvenliğini taahhüt eden Finlandiya, bölgesel istikrarı güçlendiren güvenilir bir müttefik olacak." ifadelerini kullandı.
Niinistö, anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Üyelik her şeyi değiştirmese de müttefik olmak, yeni düşünce biçimlerini ve mevzuatta bazı değişiklikleri benimsememizi gerektiriyor. Finlandiya'nın savunmasını NATO'nun ortak savunmasının bir parçası olarak entegre etmek için önemli çalışmalarımız var. Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya katılmak için başvurdu. Finlandiya'nın üyeliği, İsveç'inki olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç'in üyeliği için ısrarlı çabalarımız sürüyor."
BIDEN'DAN FİNLANDİYA MESAJI: GURUR DUYUYORUM
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılmasını memnuniyetle karşılayarak, "Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Biden, Finlandiya'nın NATO ittifakına katılımıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.
"Bugün, Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum." ifadesine yer veren Biden, 74 yıl önce bugün ABD ve diğer 11 ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü kurmak için bir araya geldiklerinde dönemin başkanı Harry Truman'ın "Gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa, o da dünya halkının özgürlük ve barış için olan iradesidir." sözlerini hatırlattı.
Biden, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla bu iradenin her zamankinden daha güçlü olduğuna işaret ederek, askeri açıdan yetenekli ve ABD ile aynı değerleri paylaşan Finlandiya ve İsveç'in Mayıs 2022'de NATO'ya üye olmak için başvurduğunu anımsattı.
Bir yıldan kısa süreyle Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onaylanma süreci olduğuna dikkati çeken Biden, İsveç'i de en kısa sürede NATO üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Biden, bu kapsamda Türkiye ve Macaristan'ı, İsveç'in onay sürecini gecikmeden tamamlamaya teşvik etti.
ABD Başkanı Biden, şu ifadeleri kullandı: "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna halkına karşı acımasız saldırı savaşını başlattığında, Avrupa'yı ve NATO'yu bölebileceğini düşündü. Yanıldı. Bugün, her zamankinden daha fazla birleşmiş durumdayız ve birlikte -en yeni müttefikimiz Finlandiya ile güçlenmiş bir şekilde- transatlantik güvenliğini korumaya, NATO topraklarının her bir santimini savunmaya ve karşılaştığımız her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edeceğiz."
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