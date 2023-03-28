Yunan medyasında gündem Başkan Erdoğan’ın mektubu! Perde arkasında ne var?

Analizde "Her ne kadar ılımlı bir hava olsa da somut diyalog adımları yaşanmadan bu durum yalnızca sembollerde kalacak" ifadelerine yer verildi.

Batı'nın ve ABD'nin durumunu göz önüne almak gerektiğine vurgu yapılan haberde "Böylesi bir durumda provokasyon işe yaramayabilir. Yunan-Türk normalleşmesi ortamın dışında bırakılamaz" denildi.