Yunan medyasında gündem Başkan Erdoğan'ın mektubu! Perde arkasında ne var?
Yunanistan'ın milli bayramı nedeniyle Yunan Başbakanı Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Dendias'a Başkan Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu tarafından gönderilen mektuplar Yunanistan'ın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Mektupların sakladığı gizli sembolleri inceleyen Yunan basını, Başkan Erdoğan'ın mektubunda abartıdan uzak samimi bir dil olduğuna dikkat çekerek "Yunanistan'ın Türkiye'nin uzattığı uzlaşma elini reddedecek lüksü yok" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Yunanistan'ın milli bayramı dolayısıyla gönderdiği mektuplar Yunanistan'da yankılara neden olmaya devam ediyor.
Yunan gazetesi Kathimerini, giden iki mektubun 'sakladığı' satır arası notları analiz etti. Haberde mektupların 'iyi niyet' ortamı oluşturmaya çalışır gibi görünen sembolizm hareketleri olduğundan bahsedildi.
Yapılan analizde özellikle Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Türkiye ile Yunanistan'ın dayanışmasının arttığından bahsedilerek Başkan Erdoğan'ın mektubunun abartıdan uzak ve samimi olduğuna dikkat çekildi.
Haberin devamında Yunan diplomasisinin Ankara'nın yine de çizgilerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi; ancak şu an için Türkiye'nin bir diyalog penceresi açma ve ılımlı ilişkiler kurma niyetinin olduğu düşünülüyor.
'Sakinliğin ne kadar süreceği konusunda bir tahminin olmadığına' dikkat çekilen haberde aynı zamanda Yunanistan'ın Türkiye'nin uzattığı uzlaşma elini reddedemeyeceğinden de bahsedildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise habere göre, Ankara'nın ılımlı havasına rağmen kıta sahanlığı meselesi konusunda geri adım atmayacak.
Analizde "Her ne kadar ılımlı bir hava olsa da somut diyalog adımları yaşanmadan bu durum yalnızca sembollerde kalacak" ifadelerine yer verildi.
Batı'nın ve ABD'nin durumunu göz önüne almak gerektiğine vurgu yapılan haberde "Böylesi bir durumda provokasyon işe yaramayabilir. Yunan-Türk normalleşmesi ortamın dışında bırakılamaz" denildi.
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