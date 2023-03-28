28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
ABONE OL
Hamza Yusuf İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı oldu

İskoç Ulusal Partisinin 38 yaşındaki yeni lideri Hamza Yusuf, parlamentodaki oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu. Peki, Hamza Yusuf kimdir? Nereli? Hangi görevlerde yer aldı? İşte ayrıntılar...

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifa etmesiyle birlikte parti liderliğine Hamza Yusuf getirildi.

Böylece İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakan'ı olmuş oldu.

Hamza Yusuf'un vaatleri arasında İskoçya'nın bağımsızlığı yer almakta.

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Hamza Yusuf, 7 Nisan 1985 doğumlu İskoç liderdir. 27 Mart 2023 tarihinde İskoçya'nın yeni Başbakan'ı olmuştur.

Asıl ismi Humza Haroon Yousaf'tur ve İskoçya'nın Glasgow şehrinde dünyaya gelmiştir.

Birinci nesil Pakistanlı göçmen olan Yousaf ailesinin çocuğudur. Ailesi 60lı yıllarda İskoçya'ya gelmiştir.

Babası bir fabrikada işçi olarak çalışmıştır.

Glasgow Üniversitesi'nde siyaset okudu. 2011 yılında milletvekili olarak seçilmeden önce SNP'nin İletişim Direktörlüğü'nü üstleniyordu.

İskoçyalı siyasetçi Yusuf, Sağlık ve Sosyal Hizmet Başkanı olarak görev alıyordu.

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Yusuf, İskoçya'nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı olma şerefine ulaştı.

8 yıldan uzun süredir İskoçya Başbakanlığını yürüten ve en uzun süre İskoçya Başbakanı olan Sturgeon'ın istifası sonrası yapılan liderlik yarışında Hamza Yusuf parti lideri olarak seçildi.

İskoçya’ya Müslüman başbakan İSKOÇYA'YA MÜSLÜMAN BAŞBAKAN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA