Hamza Yusuf İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı oldu

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Yusuf, İskoçya'nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı olma şerefine ulaştı.

8 yıldan uzun süredir İskoçya Başbakanlığını yürüten ve en uzun süre İskoçya Başbakanı olan Sturgeon'ın istifası sonrası yapılan liderlik yarışında Hamza Yusuf parti lideri olarak seçildi.