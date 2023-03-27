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Fransa'da kaos büyüyor! Eyleme Louvre Müzesi de katıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Fransa’da kaos büyüyor! Eyleme Louvre Müzesi de katıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, kültür sektörü çalışanları, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı.

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