Fransa’da kaos büyüyor! Avrupa Konseyi dahil oldu | İngiltere Kralı Charles engele takıldı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ön ayak olduğu emeklilik reformuna yönelik başlayan protestolar şiddetini giderek arttırıyor. Günlerdir devam eden gösterilerde halk sokaklara dökülmüşken, Fransız polisinin olaylara müdahalesi ise tepki çekti. Yaşanan olaylara Avrupa Konseyi'nden de tepki yağarken İngiltere Kralı Charles'ın Fransa ziyareti ile ilgili de son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...