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Fransa’da kaos büyüyor! Avrupa Konseyi dahil oldu | İngiltere Kralı Charles engele takıldı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ön ayak olduğu emeklilik reformuna yönelik başlayan protestolar şiddetini giderek arttırıyor. Günlerdir devam eden gösterilerde halk sokaklara dökülmüşken, Fransız polisinin olaylara müdahalesi ise tepki çekti. Yaşanan olaylara Avrupa Konseyi'nden de tepki yağarken İngiltere Kralı Charles'ın Fransa ziyareti ile ilgili de son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 15:49
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Fransa’da kaos büyüyor! Avrupa Konseyi dahil oldu | İngiltere Kralı Charles engele takıldı

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları, sokaklardan ayrılmıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öne sürdüğü emeklilik reformunda şimdiye dek 3.5 milyonu aşkın kişi Macron yönetimini protesto etti.

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Fransa’da kaos büyüyor! Avrupa Konseyi dahil oldu | İngiltere Kralı Charles engele takıldı

Reform karşıtları ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor. 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

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Fransa’da kaos büyüyor! Avrupa Konseyi dahil oldu | İngiltere Kralı Charles engele takıldı

PARİS SOKAKLARINI ŞİDDET SARDI

Ülke genelinde hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Şimdiye kadarki en geniş katılımlı protestolar olduğu belirtilen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı da yükseldi.

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Fransa’da kaos büyüyor! Avrupa Konseyi dahil oldu | İngiltere Kralı Charles engele takıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi. Darmanin, Paris'teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti.

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Fransa’da kaos büyüyor! Avrupa Konseyi dahil oldu | İngiltere Kralı Charles engele takıldı

Macron, emeklilik reformu konusundaki yaklaşımı nedeniyle sokaktaki halkla tam anlamıyla karşı karşıya geldi. Macron, çalışanları ve gençleri pek ikna etmeyen açıklamalar yaptıkça sokaktaki gerginlik kontrolden çıkma noktasına doğru tırmanıyor. Başta başkent Paris olmak üzere sokaklar şiddete teslim olurken göstericiler kamu binalarını ateşe vermeye varan eylemler düzenliyorlar.