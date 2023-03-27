Kuzey Kore'de alarm! Sokaklar karış karış aranıyor | Bir kentte sokağa çıkmak yasak
Balistik füze faaliyetleri nedeniyle komşu ülkelerle gerilimi tırmandıran Kuzey Kore’de bir kent tamamen karantina altına alındı. Çin sınırında bulunan 200 bin nüfuslu Hyesan kentinde süresi belirsiz bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Koronavirüs pandemisi döneminde dünyanın geri kalanı ile tüm bağlantıyı kesen Kuzey Kore'de yeni bir karantina başlatıldı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong un talimatıyla bir kent tamamen kapatıldı.
ORDUNUN SAKLADIĞI ANLAŞILDI
Kuzey Koreli kaynaklar, Çin sınırındaki Hyesan kentinden geri çekilen birliklere ait mermilerin 7 Mart'ta kayıp olduğunun tespit edilmesiyle kentte seferberlik başlatıldığını aktardı. Kim Jong Un'un tüm kentin karantinaya alınması talimatı verdiği ve kayıp olan 653 merminin tamamı bulunana kadar 200 bin nüfuslu kentte halkın dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği öne sürüldü.
Son aylarda art arda gerçekleşen füze denemeleriyle dikkat çeken ülkede, kayıp mermilerin orduda endişeye yol açtığı belirtildi. Ordunun ilk başta durumu rapor etmeden mermileri bulmaya çalıştığı aktarılırken başarısız olmasının ardından karantina kararının geldiği ifade edildi.
"BULAN HABER VERSİN"
Ordunun kaybettiği 653 mermi ülkeyi alarm durumuna geçirirken polisin kenti çember altına alarak halka "Mermi bulanlar hemen yetkililere haber versin" çağrısı yaptı.
Yetkililerin mermileri bulmak için ev ev dolaştığı belirtilirken adını açıklamayan bir kent sakini de "Şehir 653 mermi bulunana kadar karantinada kalacak" dedi. Mermi bulduğu halde yetkililere bildirimde bulunmayanların ağır cezalar alabileceği de kaydedilirken, mermilerin "sır olduğu" ve soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadığı da öne sürüldü.
Kentteki fabrikalara, çiftliklere ve örgütlere de soruşturmaya destek olma çağrısı yapıldı.
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