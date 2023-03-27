Kuzey Kore’de alarm! Sokaklar karış karış aranıyor | Bir kentte sokağa çıkmak yasak

Yetkililerin mermileri bulmak için ev ev dolaştığı belirtilirken adını açıklamayan bir kent sakini de "Şehir 653 mermi bulunana kadar karantinada kalacak" dedi. Mermi bulduğu halde yetkililere bildirimde bulunmayanların ağır cezalar alabileceği de kaydedilirken, mermilerin "sır olduğu" ve soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadığı da öne sürüldü.