Fransa yangın yeri! Macron köşeye sıkıştı: Ülkede büyük kaos
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un parlamentoyu devre dışı bırakıp getirdiği düzenleme ülkeyi kaosa sürükledi. Bordeaux'da yaşananlar Paris'teki olayları gölgede bırakırken dünya basını "Fransa'da kaos" manşetleri atmaya başladı.
Giriş Tarihi: 24.03.2023
09:16
Fransa'yı haftalardır sarsan protesto gösterileri 23 Mart Perşembe akşamı doruk noktasına Bordeaux şehrinde ulaştı, olaylar uluslararası medya tarafından manşetten veriliyor. İktidarı boyunca Sarı Yelekliler gösteri dalgasından başkent Paris'in çiftçiler tarafından basılmasına çok sayıda protestoya hedef olan Fransa lideri Emmanuel Macron, bu kez ciddi şekilde köşeye sıkıştı.
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Emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına öfke duyanlar, haftalardır sokaklarda. Fransa hükümeti, emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini öngören tartışmalı yasayı geçirebilmek için, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak parlamentoyu devre dışı bıraktı.
Grevler ve protestolar sürerken Macron hükümeti geri adım atmadı, Başbakan Elisabeth Borne emeklilik yaşının yükseltilmesi için "Tartışmaya açık değil" dedi.
'SOKAKTA GÖRÜŞÜRÜZ!' Macron, Salı günü parlamentoda yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazandı. Sol partilerin girişimiyle yapılan ilk güven oylamasının başarısız olması sonrası, bu partilerin vekilleri 'Sokakta görüşürüz' yazılı dövizler açtı. Yasanın önünde engel kalmamasıyla, protestolar daha da yoğunlaştı.
Perşembe günü Fransa çapında 1 milyonu aşkın insan emeklilik yaşını protesto etmek için sokağa çıktı ve grevler ülkeyi felç etti. Protestoların dokuzuncu gününde grev nedeniyle Perşembe günü tedarikçiler elektriği kesmek zorunda kalırken, Fransız Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin yaklaşık beşte birinin işe gelmediğini açıkladı.