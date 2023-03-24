Fransa yangın yeri! Macron köşeye sıkıştı: Ülkede büyük kaos

'SOKAKTA GÖRÜŞÜRÜZ!'

Macron, Salı günü parlamentoda yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazandı. Sol partilerin girişimiyle yapılan ilk güven oylamasının başarısız olması sonrası, bu partilerin vekilleri 'Sokakta görüşürüz' yazılı dövizler açtı. Yasanın önünde engel kalmamasıyla, protestolar daha da yoğunlaştı.

