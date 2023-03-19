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Fransa sokakları alev alev! Tek tek ateşe verdiler | Emeklilik isyanı sürüyor

Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren düzenlemeyi Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak hayata geçirmeyi amaçlayan Macron hükümetine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Ülkenin başkenti Paris'te sokaklar adeta yangın yerine döndü. Göstericiler buldukları çöp konteyneri, bisiklet ve scooterları ateşe verirken Fransız polisi sert müdahalede bulundu.

Giriş Tarihi: 19.03.2023 12:15
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Fransa sokakları alev alev! Tek tek ateşe verdiler | Emeklilik isyanı sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtlarınca düzenlenen gösteri nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. Göstericiler öp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı. Polis ise sert müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Fransa sokakları alev alev! Tek tek ateşe verdiler | Emeklilik isyanı sürüyor

Hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemeyi mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım atmasına tepki gösteren binlerce kişi, bu gece de başkent sokaklarındaydı.

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Fransa sokakları alev alev! Tek tek ateşe verdiler | Emeklilik isyanı sürüyor

Eylemciler, Paris'te meclise yakın meydanda ve Zafer Takı'nın bulunduğu ünlü Şanzelize Caddesi civarında gösterilerin yasaklaması nedeniyle kentin güneyindeki sokaklara yöneldi.

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Fransa sokakları alev alev! Tek tek ateşe verdiler | Emeklilik isyanı sürüyor

Göstericiler, çöp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı.

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Fransa sokakları alev alev! Tek tek ateşe verdiler | Emeklilik isyanı sürüyor

Polis ekipleri göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. İtalya Meydanı'nda toplanan göstericilere karşı da tazyikli su kullanıldı, bazı eylemciler yaralandı.