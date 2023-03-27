Küçük çocuğu ölüme terk ettiler! Güvenlik güçlerinin dikkati kurtardı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler insan kaçakçılarının vicdansızlığını gözler önüne serdi. ABD sınırında terk edilen 1 yaşındaki çocuk güvenlik güçlerinin dikkati ile hayata tutundu
İnsan kaçakçıları 1 yaşında bir çocuğu ABD sınırında adeta ölüme terk etti. Sınırda bir başına kalan çocuk dikkatli bir devriyenin o anı fark etmesi ile kurtarıldı.
ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Ortiz, olayı Twitter'da paylaştı ve hızlı hareket eden görevliyi övdü.
Ortiz 'Temsilcimizin hızlı tepkisi sayesinde trajedi önlendi' dedi ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
New York Post'ta yer alan habere göre, Ekim ayından bu yana, ABD'li görevliler 58 binden fazla refakatsız çocukla karşılaştı.
Gevenlik kamerasına yakalanan trajedinin yaşandığı bölgede ise ekipler yaklaşık 3 bin refakatsız çocukla karşılaştı.
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkililerinin paylaştığı verilere göre, Ocak 2021'den bu yana Meksika sınırı üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kişi, güvenlik güçlerinden kaçarak ülkeye girdi.
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