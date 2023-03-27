Küçük çocuğu ölüme terk ettiler! Güvenlik güçlerinin dikkati kurtardı

İnsan kaçakçıları 1 yaşında bir çocuğu ABD sınırında adeta ölüme terk etti. Sınırda bir başına kalan çocuk dikkatli bir devriyenin o anı fark etmesi ile kurtarıldı.

ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Ortiz, olayı Twitter'da paylaştı ve hızlı hareket eden görevliyi övdü.