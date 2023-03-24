Kim Jong-un meydan okudu! Yeni silahı test etti! Yapay tsunami...

"Görevi operasyonel sulara gizlice sızmak ve su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşmanın donanmasını ve ana limanlarını yok etmek" olan stratejik su altı silah sisteminin herhangi bir kıyı, liman veya gemide konuşlandırılabildiği ifade edildi.