Kuzey Kore "gemileri yaktı"! Füze denemelerinin engellenmesini savaş ilanı sayacak

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yarımadada şiddetli fiziksel çatışma yaşanabileceği uyarısı yapılarak, ABD'ye, Güney Kore ile düzenlediği ortak askeri tatbikatları durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun, ABD ve Güney Kore'nin savaş tatbikatlarının derhal durdurulması için adım atması ve Kuzey Kore'nin bölgedeki "barışçıl çabalarına" katkı sağlaması gerektiği belirtildi.