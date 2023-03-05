Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tatbikat gözdağı

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayan Kim, "Üzücü olan şey, yeryüzündeki en ufak bir ihtilaf ve çatışma tehlikesine karşı derin endişelerini ifade eden BM'nin, ABD ve Güney Kore'nin egemenliğimize yönelik bariz ihlaller ve askeri gösterileri hakkında sürekli olarak sessiz kalmasıdır. Kore Yarımadası gibi askeri çatışmanın şiddetli olduğu bir bölgede, zamanı ne olursa olsun tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması, bölgesel askeri ve siyasi durumu çok kritik ve kontrol edilemez bir aşamaya daha da yaklaşacaktır" açıklamasında bulundu.