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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Türkiye'ye "yardım" taahhüdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’dan Türkiye’ye yardım taahhüdü

NATO'ya girmek için Türkiye'den onay bekleyen İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansında yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını açıkladı.

AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi.

Konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

Kristersson, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek, yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Birlikte beklentileri aştık." dedi.

"Bu konferans sadece bir başlangıç. Önümüzde çok iş var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuşan von der Leyen, "Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız. Tam şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde yatırımımızın sahada en güçlü etkiye sahip olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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