MMU hangardan çıktı! Yunanistan’ın uykuları kaçtı: Endişelenmemiz gerekiyor

"Türk savunma sanayisi, teknolojik olarak çok daha ileri ülkelerin 'alanlarına' girerek bilgi birikimi elde ettiği ve yol değiştirdiği için büyük bir kâr elde ediyor." ifadeleri kullanılan haberde, TF-X için dünyanın en çok satan eğiliminde olan Türk İHA'larının başarılı bir örneğini takip ettiği ifade edildi.