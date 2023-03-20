MMU hangardan çıktı! Yunanistan'ın uykuları kaçtı: Endişelenmemiz gerekiyor
TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi ve TOGG'un ön sipariş sürecinin başlaması sonrası bu kez Milli Muharip Uçak (MMU) ve HÜRJET piste indi. Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkması Atina'da paniğe neden oldu. "Türk 5. nesil savaş uçağının geliştirme programı için önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirilen TF-X'İ gündemine taşıyan Yunan basını 'Endişelenmemiz gerekiyor' dedi.
Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, özellikle sanayide, önemli adımlar atılırken Yunan basını bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Muharip Uçak için 'endişelenmemiz gereliyor' denildi.
4 Kasım 2021'de üretim çalışmalarına başlanan yerli ve milli üretim Milli Muharip Uçak (MMU) tam 498 günde hangardan çıktı. Yunan basını "Türkiye'nin iddialı programı meyvelerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.
Kod adı TF-X olan 5. nesil prototip avcı uçağının gövdesinin geçtiğimiz Aralık ayında tamamlandığı belirtilirken uçağın 'gizli' özelliklere sahip olacağı vurgulandı.
"Türk savunma sanayisi, teknolojik olarak çok daha ileri ülkelerin 'alanlarına' girerek bilgi birikimi elde ettiği ve yol değiştirdiği için büyük bir kâr elde ediyor." ifadeleri kullanılan haberde, TF-X için dünyanın en çok satan eğiliminde olan Türk İHA'larının başarılı bir örneğini takip ettiği ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ORUÇ kimlere farz kılınmıştır, kimler tutamaz? Diyanet orucun farz olmasının şartları neler?
- Promosyon yarışında son 11 gün! EYT'liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?
- TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!
- 7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...
- AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim
- Ramazan ilk sahur ne zaman, hangi tarihte? 2023 ilk oruç hangi güne denk geliyor? İl il sahur ve iftar saatleri
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? 7. yargı paketi, konut projeleri...
- 19 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Sandık görevlisi başvuru şartları, ücretleri belli oldu mu?
- Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum'da okullar tatil olacak mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...