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Asya'da tehlike çanları! Tokyo'daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore'den balistik hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2023
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Asya’da tehlike çanları! Tokyo’daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore’den balistik hamlesi

Son dakika haberi | Asya'da bir süredir balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore, bu denemelerine bir yenisini daha ekledi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde balistik füze denediğini duyururken, füze denemesinin, Güney Kore ve Japonya liderlerinin, Tokyo'daki zirvesi öncesi yapılması dikkati çekti.

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