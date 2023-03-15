Karadeniz’deki gerginlik büyüyor! Kremli’nden flaş açıklama: İlişkilerimiz kötü durumda

Peskov, ilk başta Rus ve Suriye heyetleri arasında müzakerelerin yapılacağını, sonra da Putin ile Esed'in yüz yüze görüşeceğini aktardı.

"ABD İLE KARADENİZ'DEKİ AMERİKAN İHA OLAYIYLA İLGİLİ TEMAS OLMADI"

Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya değinen Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının olayla ilgili gerekli açıklamayı yaptığına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu konuda bilgi verildiğine işaret etti.