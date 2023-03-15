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Almanya'da kriz! Havalimanından sonra şimdi de hastanelerde grev başladı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Almanya’da kriz! Havalimanından sonra şimdi de hastanelerde grev başladı!

Almanya’da hastanelerdeki kamu çalışanları, ücretlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemini sürdürdü. Başkent Berlin’de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden yüzlerce personel, Wedding semtinde bulunan Vivantes şirketinin yönetim binasının önünde toplandı. Berlin’in yanı sıra Hamburg, Bavyera, Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerinde de hastane çalışanlarının greve katıldığı aktarıldı.

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