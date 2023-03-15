New York polisi alarma geçti! 12 yaşındaki Mertcan 3 gündür kayıp

Bölge sakinlerinden Laura Mullen ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, çok önceden kaybolan birçok kişinin insan kaçakçılığının kurbanı olması nedeniyle eski vakaların yeniden su yüzüne çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Müfettiş Yardımcısı Sean Beran insan kaçakçılığının kayıp vakalarında yetkililerin kesinlikle dikkate aldığı bir konu olduğunu vurguladı.