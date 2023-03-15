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New York polisi alarma geçti! 12 yaşındaki Mertcan 3 gündür kayıp

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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New York polisi alarma geçti! 12 yaşındaki Mertcan 3 gündür kayıp

Dehşete düşüren olay, ABD'de meydana geldi. New York polisi, Long Island bölgesinin Farmingville kentinde yaşayan ve iki gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Mertcan Çakmak'ı arıyor.

Pix11 sitesinin haberine göre, Suffolk County Polis Komiseri Rodney Harrison, düzenlediği basın toplantısında, Mertcan'ı arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Harrison, 12 yaşındaki Mertcan'ın fotoğraflı "Kayıp Çocuk" ilanlarının Farmingville kenti ve yakın bölgelere gönderilerek gönüllüler yardımıyla dağıtıldığını aktardı.

Fotoğrafın her yere dağıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Harrison, kayıp şahısların bulunmasına yardımcı olması için el ilanlarının dağıtılmaya devam edeceğini söyledi.

Mertcan, 13 Mart akşamı yaşadığı evden bisikletiyle çıktıktan sonra geri dönmemiş ve ailesi, yerel saatle 05.45'te Suffolk County Emniyet Müdürlüğüne giderek çocuklarının kayıp olduğunu bildirmişti.

Mertcan'ı bulmak için harekete geçen polis, hip-hop hayranı Mertcan'ın son olarak Waverly Bulvarı'nda bulunan evinden çıkarken görüldüğünü açıklamıştı. Müfettişler, Mertcan'ın kentin Bronx bölgesine gitmeye çalıştığını düşünüyor.

65 KAYIP VAKASI VAR

Emniyet Müdürü Rodney Harrison düzenlediği basın toplantısında aralarında çocukların da olduğu 65 kayıp vakasının rapor edildiğine dikkat çekti.

Bölge sakinlerinden Laura Mullen ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, çok önceden kaybolan birçok kişinin insan kaçakçılığının kurbanı olması nedeniyle eski vakaların yeniden su yüzüne çıkmasının önemli olduğunu söyledi.

Müfettiş Yardımcısı Sean Beran insan kaçakçılığının kayıp vakalarında yetkililerin kesinlikle dikkate aldığı bir konu olduğunu vurguladı.

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