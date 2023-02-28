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Zelenskiy cephedeki son durumu anlatıp savaş uçağı istedi: Rusya'yı engelleyebiliriz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Zelenskiy cephedeki son durumu anlatıp savaş uçağı istedi: Rusya’yı engelleyebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarının durdurulması için modern savaş uçaklarına ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Gelişmiş savaş uçaklarının alınması durumunda Rusya'nın saldırılarını daha etkili bir şekilde engelleyebileceklerine dikkati çeken Zelenskiy, "Bu yüzden modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var, böylece devletimizin tüm bölgesini Rus teröründen koruyabiliriz. Ortaklarımızla ilişkiler kapsamında havacılık tabusu kalktığında gökyüzünü tamamen koruyabileceğiz." diye konuştu.

Zelenskiy, halka hitap ettiği görüntülü mesajında, Rus ordusunun saldırılarının sürdüğünü, Rus kuvvetlerinin 27 Şubat sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli noktalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.

SAVAŞ UÇAĞI İSTEDİ

14 İHA'dan 11'inin imha edildiğini, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin, Rus hava, füze ve İHA saldırılarına karşı mümkün olabilecek en etkili şekilde mücadele etmeye devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının tamamen kontrol altına alınması için modern savaş uçaklarının şart olduğunu vurguladı.

Gelişmiş savaş uçaklarının alınması durumunda Rusya'nın saldırılarını daha etkili bir şekilde engelleyebileceklerine dikkati çeken Volodimir Zelenskiy, "Bu yüzden modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var, böylece devletimizin tüm bölgesini Rus teröründen koruyabiliriz. Ortaklarımızla ilişkiler kapsamında havacılık tabusu kalktığında gökyüzünü tamamen koruyabileceğiz." diye konuştu.

Özelikle Donetsk'te yoğun çatışmaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, Bahmut ile diğer şehirleri savunmaya devam eden Ukraynalı askerlere minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

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