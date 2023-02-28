Zelenskiy cephedeki son durumu anlatıp savaş uçağı istedi: Rusya’yı engelleyebiliriz

Gelişmiş savaş uçaklarının alınması durumunda Rusya'nın saldırılarını daha etkili bir şekilde engelleyebileceklerine dikkati çeken Volodimir Zelenskiy, "Bu yüzden modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var, böylece devletimizin tüm bölgesini Rus teröründen koruyabiliriz. Ortaklarımızla ilişkiler kapsamında havacılık tabusu kalktığında gökyüzünü tamamen koruyabileceğiz." diye konuştu.

Özelikle Donetsk'te yoğun çatışmaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, Bahmut ile diğer şehirleri savunmaya devam eden Ukraynalı askerlere minnettar olduğunu sözlerine ekledi.