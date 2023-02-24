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ABD Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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ABD Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sullivan, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu.

CNN televizyonun "CNN Town Hall" adlı programında konuşan Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ziyaretinden, bu ülkeye yardımlar kapsamında daha fazla mühimmat ve yüksek teknoloji içeren yeni yardımları beraberinde getirdiğini söyledi.

Sullivan, "ABD, bugün, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardım paketi açıkladı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın F-16 savaş uçakları talebiyle ilgili ise Sullivan, Ukrayna'nın önemli bir karşı saldırı başlatmak üzere olduğunu ve bu saldırılar kapsamında F-16'ların kilit kapasiteler olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Sullivan, "F-16'lar kısa vadeli savaş ile ilgili bir mesele değil. Ukrayna'nın uzun vadeli savunması ile ilgili bir mesele." diyerek, Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bu şekilde konuyu görüştüğünü bildirdi.

ABD'nin, savaşın yıldönümü 24 Şubat'ta Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

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