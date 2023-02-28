Finlandiya Rusya’ya karşı 200 kilometrelik çit

Açıklamada, yol inşaatı ve çit montajının ise gelecek ay başlayacağı aktarılarak, üç kilometrelik pilot projenin haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

200 KM'LİK ÇİT



Pilot uygulamanın ardından büyük bölümü güneydoğuda olmak üzere 70 kilometrelik çiti ise 2025'e kadar tamamlamayı hedefleyen Finlandiya, yaklaşık 380 milyon euro maliyetle Rusya ile olan bin 300 kilometrelik sınırının 200 kilometresini çitle çevirmeyi planlıyor.