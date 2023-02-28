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Finlandiya Rusya'ya karşı 200 kilometrelik çit

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Finlandiya Rusya’ya karşı 200 kilometrelik çit

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı ikiye böldü. Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Rusya sınırında yapılması planlanan 200 kilometrelik çitin inşasına başladığı bildirildi. Gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacak çitin özellikle hassas alanlarda 3 metreden yüksek olması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından güvenlik önlemlerini artıran Finlandiya, Rusya sınırında yapılması planlanan 200 kilometrelik çitin inşasına başladı.

ORMANLAR TEMİZLENDİ

Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için orman temizliği ile çalışmaların başladığı ifade edildi.

Açıklamada, yol inşaatı ve çit montajının ise gelecek ay başlayacağı aktarılarak, üç kilometrelik pilot projenin haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

200 KM'LİK ÇİT

Pilot uygulamanın ardından büyük bölümü güneydoğuda olmak üzere 70 kilometrelik çiti ise 2025'e kadar tamamlamayı hedefleyen Finlandiya, yaklaşık 380 milyon euro maliyetle Rusya ile olan bin 300 kilometrelik sınırının 200 kilometresini çitle çevirmeyi planlıyor.

KRİTİK YERLERDE "3 METRE" KURALI

Gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacak çitin özellikle hassas alanlarda 3 metreden yüksek olması bekleniyor.

Finlandiya'nın sınırları, şu anda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için tasarlanmış hafif ahşap çitlerle çevrili bulunuyor.



Rusya'da verilen seferberlik emri sonrası komşu ülkeler Rus akını ile karşılaşmıştı.

Estonya, Letonya ve Polonya da Rusya ile olan sınırlarında güvenliği artırmıştı.

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