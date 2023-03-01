01 Mart 2023, Çarşamba
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Son dakika: Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Son dakika: Gürcistan’da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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