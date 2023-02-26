Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi David Beasley’nin sözleri dünya gündemine oturdu! Antakya için ’kıyamet’ benzetmesi

Sözlerine devam eden Beasley, "Tüm mahalleler dümdüz olmuş durumda. Binalar yıkılmış, okullar ve dükkanların hepsi dağılmış. Bu yıkımın boyutunu kavramak mümkün değil" açıklamalarında bulundu.

Suriye'deki yıkımdan da bahseden BM temsilcisi halihazırda devam eden savaş nedeniyle oraya yardımların daha zor ulaştığının altını çizerek "Yıkıma yıkım eklendi" ifadelerine yer verdi.