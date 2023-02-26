Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi David Beasley'nin sözleri dünya gündemine oturdu! Antakya için 'kıyamet' benzetmesi
BM Temsilcisi David Beasley, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Antakya'ya geldi. İncelemelerde bulunan BM Temsilcisi Beasley, bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antakya için 'kıyamet' ifadesini kullanan Beasley, "Bu yıkımın boyutunu kavramak mümkün değil" dedi.
Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak Türkiye'ye gelen üst düzey yetkili David Beasley, Antakya'daki yıkımı 'kıyamet' kelimesiyle özetledi.
Gördüklerini anlatan Beasley, "Bu yıkımın boyutunu kavramak mümkün değil" sözlerine yer verdi.
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli deprem, ardında acı dolu hatıralar bıraktı. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardımlar yağarken, başka ülkelerden gelen arama-kurtarma ekipleri ise 'hayatlarında böyle bir şey görmediklerini' söylemeye devam ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı'nın Yönetici Direktörü David Beasley ise dün Antakya'da incelemelerde bulundu.
Depremde yaşanan yıkımı gören Beasley'in kullandığı kelime ise dünya gündemine oturdu.
Deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini geçtiğini ifade eden Beasley, "Bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim: Kıyamet" ifadelerine yer verdi.
Sözlerine devam eden Beasley, "Tüm mahalleler dümdüz olmuş durumda. Binalar yıkılmış, okullar ve dükkanların hepsi dağılmış. Bu yıkımın boyutunu kavramak mümkün değil" açıklamalarında bulundu.
Suriye'deki yıkımdan da bahseden BM temsilcisi halihazırda devam eden savaş nedeniyle oraya yardımların daha zor ulaştığının altını çizerek "Yıkıma yıkım eklendi" ifadelerine yer verdi.
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