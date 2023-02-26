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Pakistan'daki bir pazar yerinde korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Pakistan’daki bir pazar yerinde korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Belucistan eyaletindeki Barkhan kentinde bulunan pazar alanında patlama meydana geldi.

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