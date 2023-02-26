ABD Antakya’da sahra hastanesi kuruyor

Türk hükümeti ile koordineli olarak yardım malzemelerini dağıttıklarını, Türk Sağlık Bakanlığının direktifleriyle ve onlarla koordine halde çalıştıklarını vurgulayan Allen, "Afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle birlikte etkin bir biçimde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur." dedi.

Allen ayrıca, zor zamanda kendilerine gösterilen yardımseverlik, arkadaşlık ve dostluk için Türk yetkililere teşekkür etti.