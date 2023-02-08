Dünyanın dört bir yanından Türkiye'deki Kahramanmaraş depremi nedeniyle yardım toplandı
Kahramanmaraş'taki 2 büyük deprem asrın felaketi olarak dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. ABD başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye gönderilmek için yardım toplandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası San Francisco ve Silikon Vadisi'nde Türkiye'ye gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplandı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan ve Türk Hava Yolları lojistik hizmeti ile ulaştırılacak yardımlara San Francisco ve Silikon Vadisi'ndeki sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
ABD'nin San Francisco ve körfezinde bulunan sivil toplum kuruluşlarından ve depremzedelere yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerden alınan yardım malzemeleri, Silikon Vadisi Diyanet Merkezi, Zekat Foundation of America ve Hidaye Foundation depolarında toplanarak Türkiye'deki afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandı.
Suriye asıllı Basil Hashim, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için bu organizasyonlar sayebinde yardım gönderebildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Arkadaşıyla iki araçla yardım malzemeleri getiren Ahıska Türkü Nur Muhammed, "Duyduğumuzda çok üzüldük ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda atlatırlar." şeklinde konuştu.
Çocuk bezi, çocuk giysileri ve battaniye getirdiğini dile getiren Lena Naboulsi ise, "Türkiye ve Suriye'de olanlar için çok üzgünüz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Eşi ve çocuğu ile yardıma koşan Azerbaycanlı Elnur İbrahimov da "Kardeşlerimizin yanındayız, çok üzüldük, Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.
KENYA'DAN TÜRKİYE İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.
Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, yaptığı açıklamada, Kenyalıları yardım kampanyasına katılmaya davet etti.
Kenyalıları, Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgeler için maddi yardımların yanı sıra gıda, kıyafet ve ilaç gibi yardım malzemeleri bağışlamaya çağıran Mutua, kısa süre içinde yardım toplama noktaları oluşturacaklarını kaydetti.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılacak bir ekip de hazırladıkları bilgisini paylaşan Mutua, "Devam eden çalışmalara destek vermek için diğer ülkelerle koordineli çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Mutua, yaralılara destek için doktor ve hemşire başta olmak üzere sağlık çalışanlarına da Türkiye'ye giderek çalışmalara destek olma çağrısı yaptı.
KENYALI MÜSLÜMANLARDAN TÜRKİYE İÇİN KAMPANYA
Kenya'nın başkenti Nairobi'de faaliyet gösteren çatı kuruluşlardan Jamia Camisi Komisyonu da Türkiye'de depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Komisyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "El ele verip Türkiye'deki kardeşlerimize destek olalım." ifadesi kullanıldı.
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