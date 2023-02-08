ABD’den flaş karar: George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye geliyor

"ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), USAID afet yardım ekibine destek vermek üzere bir takım gönderdi. Bunların da 9 Şubat'ta orada olmalarını bekliyoruz. EUCOM ayrıca Türk hükümetinin olabilecek yeni talepleri ve yardım çabaları için ek unsurları konuşlandırmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Tekrar taziyelerimizi iletiyoruz ve bu korkunç felaketin yaralarını sarmak ve insanları kurtarmak için müttefikimizin yanındayız."