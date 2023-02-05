Ukrayna’ya hangi savaş uçakları verilecek? Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’den Rusya’yı kızdıracak sözler

"BENİM BAKAN OLUP OLMAMAM KARARI, DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN VERİLİR"

Kendisinin olası görevden alınması söylentilerine ilişkin, hiçbir yetkilinin sonsuza kadar görevinde kalamayacağının altını çizen Reznikov, "Benim bakan olup olmayacağıma ilişkin karar, Başkomutan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilir." dedi.

Zelenskiy'in ne yapacağına karar vereceğini, onun önerdiğini yapacağını ifade eden Reznikov, zafer için gerekli her şeyi yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.