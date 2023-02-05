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Ukrayna'ya hangi savaş uçakları verilecek? Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'den Rusya'yı kızdıracak sözler

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Ukrayna’ya hangi savaş uçakları verilecek? Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’den Rusya’yı kızdıracak sözler

Silah, mühimmat, tank, para desteği ve dahası... Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini tayin edecek hamleler Avrupa ve Batı’dan gelmişti. Şimdi de sırada uçak yardımı gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şimdilik seyrettiği adımlara karşılık henüz gelmedi. Ancak o bölgeye büyük askeri sevkiyat gerçekleşti. Diğer yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov kritik hususa dair çarpıcı ifadeler kullandı ve ülkesinin ortaklarının Ukrayna’ya uçaklar tahsis edeceğini belirterek, “Silah elde etme açısından her şeyi aldık, sadece uçaklar kaldı. Uçaklar da olacak, soru hangileri olacağında.” şeklinde konuştu.

Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, cephede durumun zor ama kontrol altında olduğunu vurgulayarak, Rusların taktik değiştirdiğini, baskı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD'nin vereceği uzun menzilli füzelere ilişkin Reznikov, "Ortaklarımızla görüşürken her zaman silahı, Rusya topraklarına saldırmak için değil yalnızca bölgemizi işgalden kurtarmak için kullanmayı taahhüt ettiğimizi teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Reznikov, ortakların Ukrayna'ya uçaklar tahsis edeceğini aktararak, "Silah elde etme açısından her şeyi aldık sadece uçaklar kadı. Uçaklar da olacak, soru hangileri olacağında." dedi.

UÇAK YARDIMI OLACAK MI?

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Ukrayna'nın ortaklarının hava savunmasının bir parçası olan uçak ihtiyacını sürekli duyduğunu dile getirdi.

RUSYA'DAN "TATBİKAT" SÜSÜ İLE YENİ HAMLE

Bugün itibarıyla Belarus topraklarında Kiev'e saldırabilecek birimlerin tespit edilmediğini bildiren Reznikov, Belarus askeri eğitim merkezlerinde en fazla 12 bin Rus askerinin tahmin edildiğini söyledi.

Reznikov, hangi ülkenin kaç tane ve ne zaman tank vereceğinin netleştiğini belirterek, Ukraynalı askerlerinin Leopard tankları konusunda eğitiminin yarın yurt dışında başlayacağını kaydetti.

"BENİM BAKAN OLUP OLMAMAM KARARI, DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN VERİLİR"

Kendisinin olası görevden alınması söylentilerine ilişkin, hiçbir yetkilinin sonsuza kadar görevinde kalamayacağının altını çizen Reznikov, "Benim bakan olup olmayacağıma ilişkin karar, Başkomutan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilir." dedi.

Zelenskiy'in ne yapacağına karar vereceğini, onun önerdiğini yapacağını ifade eden Reznikov, zafer için gerekli her şeyi yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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