Almanya Maliye Bakanı ne yapacağını şaşırdı! Öğrencilerin tepkisi şoke etti

1200 euro emekli maaşı alabilmek için ise yine 40 yıl boyunca aylık brüt 3200 euro maaş alınması gerekli. Almanya'daki araştırmalar, ülkede emekli maaşı ile geçinmenin imkansız olduğunu da ortaya koyuyor. Ülkede çalışma koşullarına tepki sürerken Alman Maliye Bakanı'nın ilginç anları, yeni bir tartışma konusu oldu.