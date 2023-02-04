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Almanya Maliye Bakanı ne yapacağını şaşırdı! Öğrencilerin tepkisi şoke etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Almanya Maliye Bakanı ne yapacağını şaşırdı! Öğrencilerin tepkisi şoke etti

Avrupa’da önce pandemi sonra da  Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ardından ortaya çıkan ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor.Yüksek emeklilik yaşı, artmayan maaşlar ve enerji krizinin de etkisiyle kötüleşen yaşam koşulları sebebiyle Almanya'ya olan göç ilgisi, büyük bir düşüşle karşı karşıya. Uluslararası çalışanlar için bir dönemin gözde tercihi olan Almanya, artık bir seçenek değil. Son olarak Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'ın Gana ziyaretinde yaşadığı "ilginç" anlar kameraya yansıdı. Ganalı öğrencilere "Almanya'da çalışma" çağrısı yapan Lindner, beklemediği bir tepkiyle karışı karşıya kaldı. İşte o anlar...

Almanya, son dönemde eski popülaritesini kaybetmesiyle konuşuluyor. Uluslararası çalışanlar için bir dönemin gözde tercihi olan Almanya, son yıllarda çalışma şartlarındaki değişimlerle konuşuluyor.

Yüksek vergi oranı, çalışan maaşlarında zam yapılmaması, yüksek kiralar ve ev bulmada yaşanan zorlukların yanı sıra kötüleşen yaşam koşulları, ülke çapında grevleri de beraberinde getiriyor. Emeklilik yaşının kadın ve erkekler için 66 ve 67 olduğu ülkede yaşlı çalışan nüfusu son yılların en yüksek seviyesinde.

Almanya Federal İstatistik Birimi'nin verilerine göre, bir kadın ya da erkeğin 1000 euro emekli maaşı haketmesi için, en az 40 yıl boyunca aylık brüt 2800 euro maaşla çalışması gerekiyor.

1200 euro emekli maaşı alabilmek için ise yine 40 yıl boyunca aylık brüt 3200 euro maaş alınması gerekli. Almanya'daki araştırmalar, ülkede emekli maaşı ile geçinmenin imkansız olduğunu da ortaya koyuyor. Ülkede çalışma koşullarına tepki sürerken Alman Maliye Bakanı'nın ilginç anları, yeni bir tartışma konusu oldu.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Gana ziyaretinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Başkent Akra'da üniversite öğrencilerine, Almanya'daki iş alanlarını anlatan Lindner, daha sonra öğrencilere soru yöneltti.

Öğrencilere, "Hanginiz Almanya'da çalışmayı düşünür, el kaldırsın" sorusunu yönelten Lindner, ummadığı bir manzarayla karşılaştı. Ganalı öğrencilerin neredeyse hiçbirinin el kaldırmadığını gören Alman Bakan ne yapacağını şaşırdı. Duruma gülerek yanıt vermeyi deneyen Lindner, buna rağmen şaşkınlığını gizleyemedi.

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