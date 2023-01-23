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Almanya’da endüstriyel tarım protestosu! Çiftçiler traktörleriyle sokağa çıktı

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Giriş: 23.01.2023 11:42
Almanya'da çiftçiler başkent Berlin'de sokağa çıktı. Traktörleri ile daha adil bir tarım ve gıda politikası için protesto düzenledi. Tarımdaki endüstrileşmeye tepki gösterdi.
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